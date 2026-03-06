Milan, arriva Together: la piattaforma che porta i tifosi a San Siro

Attraverso la piattaforma Together, il Milan invita i tifosi di tutto il mondo a condividere foto di passione rossonera: le immagini più intense saranno proiettate a San Siro prima del derby

Il derby tra Milan e Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45 a San Siro , non si giocherà soltanto sul terreno di gioco. In occasione della sfida più attesa della stagione, il Diavolo ha deciso di coinvolgere direttamente i propri tifosi con un’iniziativa speciale pensata per portare la passione rossonera dentro lo stadio. La piattaforma Together, infatti, permetterà ai tifosi milanisti di diventare protagonisti del pre-partita del Derby della Madonnina.

Milan, cos'è la piattaforma Together?

L’iniziativa invita i tifosi del Milan di tutto il mondo a scattare e condividere fotografie che raccontino il loro entusiasmo e l’orgoglio rossonero. L’obiettivo è raccogliere immagini capaci di rappresentare l’energia della comunità milanista alla vigilia della stracittadina contro l’Inter.