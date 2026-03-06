Milan, arriva Together: la piattaforma che porta i tifosi a San Siro

Pianeta Milan
Attraverso la piattaforma Together, il Milan invita i tifosi di tutto il mondo a condividere foto di passione rossonera: le immagini più intense saranno proiettate a San Siro prima del derby
Il derby tra Milan e Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45 a San Siro, non si giocherà soltanto sul terreno di gioco. In occasione della sfida più attesa della stagione, il Diavolo ha deciso di coinvolgere direttamente i propri tifosi con un’iniziativa speciale pensata per portare la passione rossonera dentro lo stadio. La piattaforma Together, infatti, permetterà ai tifosi milanisti di diventare protagonisti del pre-partita del Derby della Madonnina.

L’iniziativa invita i tifosi del Milan di tutto il mondo a scattare e condividere fotografie che raccontino il loro entusiasmo e l’orgoglio rossonero. L’obiettivo è raccogliere immagini capaci di rappresentare l’energia della comunità milanista alla vigilia della stracittadina contro l’Inter.

Gli scatti più significativi e coinvolgenti saranno selezionati e proiettati sul maxi-schermo dello stadio nel pre-partita di domenica sera. Un modo per trasformare l’attesa del derby in un momento di condivisione globale, mettendo al centro la passione dei tifosi che seguono il Milan in ogni parte del mondo.

