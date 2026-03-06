Milan, arriva Together: la piattaforma che porta i tifosi a San Siro

Milan, Cardinale torna a ‘San Siro’. Recupero importante per il derby. La verità sulla quota di Elliott
Gli scatti più significativi e coinvolgenti saranno selezionati e proiettati sul maxi-schermo dello stadio nel pre-partita di domenica sera. Un modo per trasformare l’attesa del derby in un momento di condivisione globale, mettendo al centro la passione dei tifosi che seguono il Milan in ogni parte del mondo.
