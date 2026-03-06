Giudice: 'Fantasia credere che Elliott fosse proprietario occulto del Milan'

Il commento di Alessandro Giudice

"L’archiviazione della procura di Milano certifica il nulla. Come avevo sempre scritto in molte occasioni, era fantasia pura ipotizzare che Elliott fosse il proprietario occulto del Milan. Intanto la tesi era smentita da documenti pubblicamente consultabili, senza indagini spettacolari e strombazzate per fare clamore. Ma era soprattutto contrario alla logica più basilare sostenere che un fondo di PE come RedBird avesse raccolto centinaia di milioni da svariati investitori per farsi commissionare l’azienda acquisita da un creditore".