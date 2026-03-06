Pianeta Milan
Giudice: 'Fantasia credere che Elliott fosse proprietario occulto del Milan'
Su X, Alessandro Giudice ha commentato la notizia circa l'archiviazione dell'inchiesta aperta per il passaggio del Milan da Elliott a RedBird
Sul proprio profilo X, l'esperto di finanza ed economia Alessandro Giudice ha commentato la notizia rilanciata questa mattina circa la richiesta di archiviazione della Procura di Milano per l'inchiesta riguardante gli accertamenti sul passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a RedBird. Di seguito vengono riportate le sue parole da X.

"L’archiviazione della procura di Milano certifica il nulla. Come avevo sempre scritto in molte occasioni, era fantasia pura ipotizzare che Elliott fosse il proprietario occulto del Milan. Intanto la tesi era smentita da documenti pubblicamente consultabili, senza indagini spettacolari e strombazzate per fare clamore. Ma era soprattutto contrario alla logica più basilare sostenere che un fondo di PE come RedBird avesse raccolto centinaia di milioni da svariati investitori per farsi commissionare l’azienda acquisita da un creditore".

Giudice ha poi aggiunto: "Nessun investitore avrebbe mai accettato una condizione così vessatoria, che non è nella prassi comune di mercato ed è fuori dalla logica economica. Sbagliato anche dire che Elliott sia ancora azionista al 5% perché un warrant non è una partecipazione azionaria ma un diritto d’opzione esercitabile in caso di rivendita. Uno strumento abbastanza diffuso nelle operazioni di M&A".

