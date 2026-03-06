Milan, novità importanti sul futuro di Allegri e le probabili per il derby

Importanti novità sul futuro di Massimiliano Allegri in vista del prossimo anno. Questo è uno dei temi che il nostro inviato da 'Casa Milan' Stefano Bressi tratta nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan'. In particolare, si parla di un indizio (passato in sordina) che troviamo nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Ma non solo, si parla anche di derby nel nostro ultimo video. In vista della gara contro l'Inter, Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione legati al centrocampo. In attacco confermata la coppia titolare composta da Rafael Leao e Christian Pulisic.

Di tutto questo e di tanto altro, come il retroscena da Milanello sulle condizioni di Pulisic, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!