Derby Milan-Inter: dati, precedenti e numeri chiave della sfida di Serie A

Forse non varrà lo Scudetto, ma è sempre il Derby: il Milan per dimostrare che non c'è questa distanza, i nerazzurri per chiudere la pratica
Dopo una settimana di attesa, siamo ormai quasi alla vigilia del Derby Milan-Inter di domenica, 28^ giornata del campionato di Serie A: una sfida che probabilmente non avrà il peso che ci si aspettava fino a qualche giorno fa, ma che rimane comunque importante e attesissima, forse più per il Milan che per i nerazzurri.

Da un lato i rossoneri vogliono dimostrare che i 10 punti di distacco in classifica non rispecchiano i reali valori e, chissà, magari provare anche a tenere vivo un lumicino di speranza per lo Scudetto, in attesa di sorprese nelle ultime 10 giornate. Dall'altro lato gli uomini di Cristian Chivu vogliono i tre punti per chiudere definitivamente, di fatto, la pratica Scudetto: con 13 punti di distanza servirebbe un crollo mai visto per perdere il titolo.

Sicuramente sono proprio gli ospiti di giornata ad arrivare al Derby nelle migliori condizioni: nelle ultime tre settimane il distacco è raddoppiato. Tuttavia, nelle ultime cinque partite ufficiali, i nerazzurri hanno vinto solo due volte. Entrambe in campionato. Nelle coppe, invece, sono arrivati un pareggio e due sconfitte (queste entrambe in Champions League, che hanno portato all'eliminazione). Non che il Milan stia molto meglio: tre vittorie nelle ultime cinque, con un pareggio e una sconfitta (la seconda stagionale, dopo 24 partite dalla precedente, in campionato). Ci si aspetta una partita ricca di gol o bloccata e vinta di corto muso?

Numeri e cifre

Entrambe hanno ottime difese (il Milan è la seconda migliore del campionato, ma i nerazzurri sono a un solo gol di distanza), ma segnano anche molto. I nerazzurri hanno il miglior attacco di gran lunga e spesso segnano anche due gol a partita. C'è un altro dato però particolare: gli uomini di Massimiliano Allegri hanno segnato almeno un gol in 25 partite su 27, mentre il Biscione addirittura in 26 su 27. Unica eccezione, però, proprio il Derby d'andata, finito 1-0 per la Milano rossonera.

Statistiche e precedenti

La storia del Derby di Milano è ovviamente lunghissima. È la partita più attesa in città. Sarà la stracittadina numero 246 in gare ufficiali, 206 in campionato. In entrambi i casi i nerazzurri sono avanti per numero di vittorie: 91 a 83 (con 71 pareggi) per quanto riguarda il conto totale e 78 a 67 (con 60 pareggi) in campionato. A rendere Milano rossonera, però, ci sono le bacheche: Milan avanti con 50 titoli vinti. Per altre info statistiche vai su Sitiscommesse.

Chi il favorito

Quando si avvicina il Derby mai nessuno vuole prendersi la palma di favorito e anche per questo la lasciamo volentieri ai capolista del momento. Tutto d'altronde, lascia pensare che sia così.

