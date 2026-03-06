Milan, il weekend di Cardinale tra la Casa Bianca e il derby di San Siro

Milan, Cardinale torna a ‘San Siro’. Recupero importante per il derby. La verità sulla quota di Elliott
Prima la visita a Milanello alla vigilia del derby di Milano, come già accaduto qualche mese fa in occasione del suo primo viaggio italiano del 2026. Il giorno dopo, domenica 8 marzo, Cardinale tornerà a 'San Siro' per assistere all'atteso scontro con l'Inter capolista. Come ricorda 'Gazzetta.it', quello di dopodomani sarà la sesta stracittadina vista dal vivo.
