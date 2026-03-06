Milan, il weekend di Cardinale tra la Casa Bianca e il derby di San Siro

Pianeta Milan
Il weekend di Cardinale: prima l’incontro con Trump, poi il derby di Milano

Secondo quanto scritto da 'Gazzetta.it' il proprietario del Milan Gerry Cardinale, nelle prossime ore, sarà ospite di Trump alla Casa Bianca
Redazione

Gerry Cardinale sarà ospite di Trump alla Casa Bianca. Dopo la notizia del ritorno a Milano del numero 1 rossonero nella giornata di domani, ecco alcune novità sul programma (piuttosto intenso) del proprietario del Milan. A svelare l'incontro col Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump è la versione online de 'La Gazzetta dello Sport'.

Il weekend di Cardinale tra Casa Bianca e San Siro

—  

Secondo la 'Rosea', prima che Gerry Cardinale voli in direzione Milano, parteciperà a una tavola rotonda sullo sport universitario organizzata dallo stesso Trump e in programma alla Casa Bianca nelle prossime ore. Solo dopo questo prestigioso incontro, il proprietario di RedBird arriverà nel capoluogo lombardo.

Prima la visita a Milanello alla vigilia del derby di Milano, come già accaduto qualche mese fa in occasione del suo primo viaggio italiano del 2026. Il giorno dopo, domenica 8 marzo, Cardinale tornerà a 'San Siro' per assistere all'atteso scontro con l'Inter capolista. Come ricorda 'Gazzetta.it', quello di dopodomani sarà la sesta stracittadina vista dal vivo.

