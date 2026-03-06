Milan, domani Cardinale a Milano: sarà a San Siro per il derby

Ritorna a Milano il proprietario del Milan Gerry Cardinale . La notizia arriva dall'inviato a seguito del Milan per 'Sky Sport' Peppe Di Stefano . Secondo quanto riferito dal giornalista, nella giornata di domani è previsto l'arrivo a Milano del numero 1 rossonero e di RedBird Gerry Cardinale . Secondo i programmi, il proprietario americano si recherà a Milanello per seguire dal vivo l'ultimo allenamento della squadra di Massimiliano Allegri prima del derby con l'Inter , in programma domenica sera alle ore 20:45.

Peppe Di Stefano ha poi aggiunto che è molto probabile, se non scontata, la sua presenza a 'San Siro' per il derby di Milano valido per la 28^ giornata di Serie A. Questa notizia è molto significativa. Si tratta del terzo viaggio milanese per Cardinale nel giro di 45 giorni. Importante sottolineare anche il suo ritorno a 'San Siro'. L'ultima volta al Meazza risale al settembre 2024, in occasione di Milan-Venezia 4-0, mentre l'ultima partita dei rossoneri seguita dal vivo è stata quella contro il Real Madrid in Champions League (1-3). Nel momento più delicato della stagione, la presenza di Gerry Cardinale a Milano è un segnale forte all'intero mondo Milan. La proprietà c'è ed è pronta a lottare assieme alla squadra.