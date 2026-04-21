È tornato il sereno sopra Milanello. Dopo le ultime due pesanti sconfitte con Napoli e Udinese, il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato. Ieri pomeriggio allo stadio 'Bentegodi', il Diavolo ha battuto 0-1 l'Hellas Verona di Paolo Sammarco nella gara valida per la 33^ giornata di Serie A. I tre punti portati dal sesto gol in campionato di Adrien Rabiot hanno un duplice valore: ridanno fiducia all'ambiente e alla squadra, ma soprattutto consolidano la posizione del Diavolo in classifica. Il Milan è ora secondo a pari punti col Napoli (66), con un vantaggio di 8 punti sul Como adesso quinto. Nelle prossime cinque partite, sono necessari 7 punti per il ritorno in Champions League.
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Marchetti affascinato da Modric: “Non me lo aspettavo così, è quello che corre di più al Milan …”
Il giornalista di 'Sky Sport' Luca Marchetti ha speso alcune parole sul centrocampista del Milan Luka Modric. Ecco le sue dichiarazioni
Per farlo, i rossoneri avranno bisogno delle ultime fatiche di Luka Modric (qui le ultime sul futuro del croato), anche ieri tra i più positivi in campo. Arrivato la scorsa estate dopo una vita al Real Madrid, nessuno si aspettava un rendimento di questo livello per tutta la stagione. Tra i tanti commenti sul croato, anche il giornalista sportivo di 'Sky Sport' Luca Marchetti che ammette di essere rimasto colpito dal Pallone d'Oro. Queste le sue parole su Modric: "Sinceramente? Io così non me lo aspettavo, mi ha colpito, per tutto. Per intensità, per qualità, per la voglia che ci ha messo dal primo minuto in Serie A. Modric è quello che corre di più di tutti al Milan, non era così scontato...".
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