È tornato il sereno sopra Milanello. Dopo le ultime due pesanti sconfitte con Napoli e Udinese, il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato. Ieri pomeriggio allo stadio 'Bentegodi', il Diavolo ha battuto 0-1 l'Hellas Verona di Paolo Sammarco nella gara valida per la 33^ giornata di Serie A. I tre punti portati dal sesto gol in campionato di Adrien Rabiot hanno un duplice valore: ridanno fiducia all'ambiente e alla squadra, ma soprattutto consolidano la posizione del Diavolo in classifica. Il Milan è ora secondo a pari punti col Napoli (66), con un vantaggio di 8 punti sul Como adesso quinto. Nelle prossime cinque partite, sono necessari 7 punti per il ritorno in Champions League.