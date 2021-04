Milan, Mandzukic finalmente recuperato: il suo futuro resta in bilico

Mario Mandzukic, attaccante del Milan, sarà disponibile già contro il Parma. Il suo futuro, però, rimane sempre in bilico

Dopo quasi due mesi dall'ultima apparizione contro la Stella Rossa, Mario Mandzukic è pronto a tornare tra i convocati. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il croato sarà fondamentale per il rush finale. Attenzione però al suo futuro, che rimane tutt'altro che certo. I rossoneri hanno diritto ad un'opzione di rinnovo, senza nessun obbligo in caso di arrivo in Champions League. E' chiaro che, considerando questi primi mesi, il Diavolo potrebbe decidere di lasciarlo andare, ma Mario non è il tipo che si lascia abbattere dalle difficoltà e lotterà per la sua squadra per meritarsi un prolungamento di contratto. Intanto il Milan ha deciso il futuro di Stefano Pioli: le ultime