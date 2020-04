Milan, Maldini è tornato al lavoro e riflette sul suo futuro

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, sono settimane di riflessione, queste, per Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, il quale è tornato regolarmente al lavoro dopo aver debellato l’infezione da coronavirus.

La posizione di Maldini, da tanto tempo e da tante fonti, viene definita, da molti, in bilico dopo il licenziamento dell’amico ed ormai ex collega, Zvonimir Boban, ma, nelle intenzioni dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, ci sarebbe quella di una conferma dell’ex capitano del Diavolo.

Per il Milan, dunque, la palla è tra i piedi di Maldini. Spetterà al dirigente rossonero decidere se restare o meno nel management del club di Via Aldo Rossi.