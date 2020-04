Milan, Maldini è la prima scelta di Gazidis: continua a credere in lui

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini rimane la prima scelta di Ivan Gazidis nel ruolo di direttore dell’area tecnica rossonera. L’amministratore delegato crede in lui e ha sempre caldeggiato l’idea che l’ex numero 3 del Milan possa rimanere anche il prossimo anno nonostante l’addio dell’amico Zvonimir Boban.

Gazidis non vuole che il milanismo all’interno del club venga azzerato e inoltre ritiene Maldini un valore aggiunto anche all’estero. Ma tutto dipenderà dalla volontà del club di assecondare le condizioni di Paolo, che chiede un ruolo operativo e decisionale come avvenuto quest’anno e non di facciata nel caso di arrivo di Ralf Rangnick. Ecco le ultime sul dirigente tedesco: futuro al Milan?

