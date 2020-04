Allenatore Milan – Di Marzio: “Rangnick? Fatta al 99%, ma ora…”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta su ‘Sky Sport’, ha dato una notizia molto importante in merito a Ralf Rangnick come allenatore del Milan: “La situazione va letta in un duplice binario: se non ci fosse stato lo stop per il coronavirus, Rangnick al 99% sarebbe stato l’allenatore del Milan. Si parlava di un accordo raggiunto il 23 dicembre 2019 per far sì che l’allenatore tedesco diventasse il manager dei rossoneri il prossimo anno. Questo stop ha impedito da Rangnick di programmare la stagione rossonera e ha cambiato il budget a sua disposizione. Il Milan ha fatto un sondaggio anche per altri allenatori come Marcelino e Emery ma se fosse per Maldini rimarrebbe Pioli. Il problema è che anche Maldini sta riflettendo sulla sua permanenza e credo che dopo l’addio di Boban, sia lui che Massara potrebbero andare via a meno di nuovi accordi con la proprietà”. Intanto ecco il pensiero di Di Marzio sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

