Maldini, le vacanze natalizie in Florida non sono piaciute al Milan

NEWS MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, alla proprietà rossonera non sono piaciute le vacanze in Florida fatte da Paolo Maldini dopo la sconfitta di Bergamo per 5-0 in occasione dello scorso Natale. Un episodio, tuttavia, come quello riguardante le dichiarazioni su Ralf Rangnick in cui pubblicamente lo etichettava come un profilo non da Milan.

In entrambi i momenti, però, Paolo Maldini non è mai stato messo in discussione da parte della proprietà di via Aldo Rossi. Secondo la famiglia Singer, infatti, l’ex numero 3 rappresenta la faccia bella del club, la continuità da rappresentare all’estero e l’essenza del milanismo. Basterà per convincere Maldini a restare? Lui detta le sue condizioni>>>

