Milan, Loftus-Cheek verso il rientro? Ecco come stanno le cose | PM News

Ruben Loftus-Cheek verso il rientro in campo con il Milan? Ecco cosa ci risulta in merito al ritorno del mediano inglese

Uno dei giocatori del Milan vicino al rientro in campo è Ruben Loftus-Cheek . Il mediano inglese, come noto, è fermo dalla finale di Supercoppa Italiana 2024/2025 contro l' Inter a causa del riacutizzarsi del fastidio ai flessori della coscia destra. Un lungo stop, quello che ha vissuto, che non di discosta un granché rispetto al resto della sua carriera. L'ex Chelsea , infatti, ha sempre dimostrato di essere quasi ingiocabile e una spanna sopra gli altri se si trova in condizione ottimale. Altrimenti rischia di diventare quasi un oggetto misterioso, tra infortuni e pochezza in campo.

Il suo ritorno, però, sembra essere molto vicino. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Ruben Loftus-Cheek sarebbe tornato a lavorare in gruppo con il resto della squadra. A questo punto il mediano rossonero potrebbe tornare a disposizione di Sérgio Conceicao per la sfida tra Milan e Como, in programma alle ore 18:00 di sabato 15 marzo. Difficilmente lo vedremo in campo sin da subito, ma senza ombra di dubbio sono alte le possibilità di vederlo in panchina per poi sperare di ritrovarlo al meglio nelle successive uscite.