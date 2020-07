Milan, la conferma di Pioli costerà una penale da pagare a Rangnick

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, il Milan dovrà versare una penale a Ralf Rangnick, in virtù del preaccordo che era stato trovato poi saltato nelle ultime giornate. La cifra non è data a sapersi, ma è chiaro che la conferma di Stefano Pioli costerà qualcosa in più dal punto di vista economico. Con il tecnico emiliano ancora sulla panchina rossonera, ora è facile pensare che possano restare anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

E IBRAHIMOVIC? ECCO LE SUE PAROLE AL TERMINE DEL MATCH>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓