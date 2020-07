Sassuolo-Milan, Ibrahimovic: “Futuro? Ancora tre partite per l’Europa, poi …”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Sassuolo-Milan, match disputatosi al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia e valevole per la 35^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic:

“Meglio essere sempre arrabbiati! Oggi bene, abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che gioca bene. Siamo venuti qui per giocare e vincere. Stiamo facendo delle belle cose, siamo sempre al limite per fare il passo di centrare il nostro obiettivo. Vogliamo l’Europa, anche se facciamo i preliminari va bene. Certo, se ci andiamo diretti è meglio … Futuro? Ho ancora tre partite, ho ancora 10 giorni. Nessuno mi ha detto niente, non mi aspetto nient’altro. Ci sono cose che non possiamo controllare, mi sembra strano. Ma stiamo facendo grandi cose, abbiamo fiducia, crediamo in ciò che facciamo, siamo dietro al mister. Stefano Pioli resta? Non lo so, però sto lavorando, sto bene, la squadra sta bene, è contenta sin da quando sono arrivato ho visto la classifica che siamo secondi e terzi. Non è male …”.

PER LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI STILATE DALLA NOSTRA REDAZIONE AL TERMINE DEL MATCH, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓