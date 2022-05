Milan, Kessié saluta il Diavolo: il suo impatto sul bilancio del club | News

Franck Kessié è pronto a dire addio al Milan: ecco l'impatto sul bilancio del club rossonero in questa sua ultima stagione

L'avventura di Franck Kessié al Milan è ai titoli di coda. Dopo aver conquistato il 19esimo scudetto da assoluto protagonista, il 'presidente' è pronto a trasferirsi al Barcellona dopo cinque anni trascorsi a Milanello. L'ivoriano aveva già trovato l'accordo con i blaugrana un paio di settimane fa, un accordo che lui stesso ha confermato. "Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia!", il suo messaggio apparso su Instagram.

Dunque il Milan avrà tanto lavoro da fare sul mercato e, ovviamente, dovrà trovare un degno sostituto del classe 1996. Ma a proposito di Kessié, quanto è costato al club di via Aldo Rossi in questa stagione? Secondo quanto riporta 'Calcio&Finanza', tra stipendio e ammortamento, l’ivoriano è costato 10,47 milioni di euro ai rossoneri in quest'ultima stagione. Il Milan ha messo a bilancio 2,2 milioni di euro netti in termini di stipendio (4,07 milioni di euro lordi) e 6,4 milioni di euro di quota ammortamento. La cifra complessiva non peserà più sul bilancio della prossima stagione. Milan, le top news di oggi: Botman a rischio, Lazetic in prestito?