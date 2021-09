Milan in Europa, dato non positivo sui ‘clean sheet’ nelle ultime dieci gare

Il Milan torna a giocare una gara di Champions League a San Siro. Uno stadio che, in Europa, non porta benissimo ai rossoneri ultimamente

L'attesa è quasi finita: il Milan torna a giocare una partita di Champions League a San Siro. I rossoneri se la vedranno contro l'Atletico Madrid campione di Spagna, una squadra ricca di giocatori di altissima qualità. Considerando i dati che riguardano le ultime dieci partite casalinghe del Diavolo, non c'è da dormire sonni tranquilli. Il Milan, infatti, ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime dieci partite casalinghe in competizioni europee (3-0 contro lo Sparta Praga nell'ottobre 2020), tutte in Europa League (qualificazioni comprese). Non sai dove vedere Milan-Atletico Madrid? Ecco la nostra guida tv per tutti i dettagli