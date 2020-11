Milan, Ibrahimovic il generoso: PS5 regalata a tutti i compagni | News

Ibrahimovic, regalo per i suoi compagni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Leader tecnico in campo, trascinatore nei momenti di difficoltà, ma anche punto di riferimento per i suoi compagni di squadra fuori dal rettangolo verde di gioco. Zlatan Ibrahimovic quest’oggi ha voluto fare un regalo a tutti i suoi compagni, regalando ad ognuno la nuova Play Station 5, dimostrando di essere l’uomo che unisce il gruppo non solo a parole ma anche coi fatti. La nuova consolle uscita oggi e praticamente introvabile. Queste le Instagram Stories pubblicate da Mateo Musacchio e Samu Castillejo che hanno ringraziato il numero 11 svedese.

MILAN ASSALTO A MILENKOVIC A GENNAIO! LE ULTIME>>>