Vediamo chi ha stupito molto in questo ultimo turno di Champions League ovvero il Bayern Monaco e il PSG: entrambi le compagini hanno qualità enormi in tutti i ruoli e quindi fare un paragone diretto con il Milan o qualsiasi squadra italiana ha poco senso. Ha però senso paragonare un modo di giocare: queste squadre che dominano in Europa oltre a un modo di giocare molto collaudato hanno un comune denominatore. Degli esterni offensivi che segnano, che puntano, che corrono e che dribblano. Saltano l'uomo con grande facilità. Olise e Kvaratskhelia sono gli esempi massimi: calciatori in grado di cambiare e svoltare le partite con le loro giocate. E il Milan deve rimettere nelle migliori condizioni Leao e Pulisic. Entrambi potrebbero essere proprio quegli esterni decisivi che mancano in Serie A. Forse l'esperimento da punte deve finire la prossima stagione e tornare ai 'vecchi' esterni alti. Vedremo cosa farà il Milan.