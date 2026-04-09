Continua la stagione del Milan: i rossoneri devono ritrovare subito la strada giusta dopo il ko contro il Napoli visto che il quinto posto occupato al momento dalla Juventus dista 6 punti e manca ancora lo scontro diretto tra le due compagini che potrebbe anche essere decisivo. Il Diavolo quindi deve vincere il più possibile per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. La squadra di Allegri sta faticando molto a creare gioco in attacco e a trovare anche il gol. Spesso si parla della mancanza di prima punta. Ma il vero problema dell'attacco rossonero potrebbe essere un altro.
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Kvaratskhelia e Olise: ecco perché il Milan deve prendere spunto per ritrovare Leao e Pulisic
Milan, gli esempi chiari per Leao e Pulisic
Vediamo chi ha stupito molto in questo ultimo turno di Champions League ovvero il Bayern Monaco e il PSG: entrambi le compagini hanno qualità enormi in tutti i ruoli e quindi fare un paragone diretto con il Milan o qualsiasi squadra italiana ha poco senso. Ha però senso paragonare un modo di giocare: queste squadre che dominano in Europa oltre a un modo di giocare molto collaudato hanno un comune denominatore. Degli esterni offensivi che segnano, che puntano, che corrono e che dribblano. Saltano l'uomo con grande facilità. Olise e Kvaratskhelia sono gli esempi massimi: calciatori in grado di cambiare e svoltare le partite con le loro giocate. E il Milan deve rimettere nelle migliori condizioni Leao e Pulisic. Entrambi potrebbero essere proprio quegli esterni decisivi che mancano in Serie A. Forse l'esperimento da punte deve finire la prossima stagione e tornare ai 'vecchi' esterni alti. Vedremo cosa farà il Milan.
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