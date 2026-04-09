PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il Milan non può giocare come PSG e Bayern Monaco: paragone impossibile. Goretzka l’esempio massimo

ULTIME MILAN NEWS

Il Milan non può giocare come PSG e Bayern Monaco: paragone impossibile. Goretzka l’esempio massimo

Il Milan non può giocare come PSG e Bayern Monaco: paragone impossibile. Goretzka l'esempio massimo
PSG e Bayern Monaco stupiscono il calcio con un gioco bellissimo, ma il paragone con il Milan (e il calcio italiano) non ha senso. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si continua a parlare del 'problema' modulo nel calcio italiano: molte squadre in Italia giocano con la difesa a 3 e in particolare con il 3-5-2. Una scelta tattica che per molti non permette alle varie squadre di giocare al massimo delle proprie prestazioni. Spesso si 'denuncia' un gioco poco bello nella nostra Serie A che per molti è da associare proprio a questa scelta tattica messa in campo da molti allenatori. Discussione che si è acuita dopo il turno di Champions League appena terminato dove due squadre su tutte hanno messo in mostra un calcio davvero fantastico da vedere: Bayern Monaco e PSG.

Milan, che paragone è con PSG e Bayern Monaco?

Sui social e non solo sono iniziati i paragoni proprio sul gioco delle squadre di Kompany e di Luis Enrique rispetto al Milan di Massimiliano Allegri. Nessuno mette in dubbio il fatto che il Diavolo possa giocare meglio e che forse in futuro servirà un cambio tattico, ma al momento sono paragoni veramente troppo audaci, ma non solo per i rossoneri, ma per tutto il calcio italiano. Facciamo un'analisi partendo dagli undici messi in campo rispettivamente contro il Real Madrid e contro il Liverpool. Il Bayern Monaco ha giocato con un 4-2-3-1 con Neuer in porta, Stanisic, Tah, Upamecano e Laimer in difesa. Kimmich e Pavlovic a supporto di un attacco stellare: dietro Kean, Luis Diaz, Gnabry e Olise. Qualità imparagonabile per tutte le squadre italiane praticamente in ogni ruolo e questo a prescindere dal modulo. E' normale che se un allenatore ha a disposizione una potenza di fuoco del genere tende a metterla in campo. E ricordiamo che Kompany ha inserito nella ripresa Musiala e Davies, calciatori che in Serie A dominerebbero. Discorso simile per il PSG sceso in campo contro il Liverpool: 4-3-3 molto fluido a livello di posizioni in campo. Safonov in porta, Mendes, Pacho, Marquinos e Hakimi in difesa. Zaire-Emery, Vitinha e Joao Neves a centrocampo. Attacco senza punta con Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.

LEGGI ANCHE

L'esempio Goretzka chiarissimo

—  

Come detto all'inizio il Milan può giocare sicuramente meglio di quello che sta facendo ora, deve giocare meglio, ma il paragone con queste due corrazzate non tiene al momento (purtroppo aggiungiamo). Un esempio che racchiude tutto: il sogno del mercato del Milan Goretzka è entrato al 93' contro il Real Madrid. Il tedesco è una pedina utile per il Bayern Monaco, ma non è al momento un perno centrale, cosa che diventerebbe in un attimo per i rossoneri.

Leggi anche
Cattaneo: “Ecco qual è stato il grandissimo merito di Allegri in questo Milan”. Ma...
Milan, l’ennesima sparata di Cassano su Allegri: “Non sa allenare, parla senza senso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA