Ha perso, è vero, le ultime due trasferte consecutive contro Lazio e Napoli senza segnare, dicendo addio ai sogni di Scudetto almeno per questa stagione. Ma è anche vero che il Milan di Massimiliano Allegri, reduce da un ottavo posto in classifica e fuori dalle coppe europee, con una sconfitta nell'ultima finale di Coppa Italia, aveva come obiettivo per quest'annata quello di ricostruirsi e di tornare in Champions League.