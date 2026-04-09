Marco Cattaneo, giornalista sportivo, ha commentato il lavoro svolto quest'anno da Allegri alla guida del Milan durante l'ultima puntata di 'Elastici', il format di 'Cronache di Spogliatoio': "A me sembra che questo Milan aveva l'esigenza di normalizzare la situazione ad inizio stagione: è un grandissimo merito di Allegri esserci riuscito. Ha tappato tutti i buchi, ha sistemato tutte le lacune, in una situazione societaria complicata".
Cattaneo sul Milan di Allegri: "Il tema è quali saranno le prospettive future"—
Cattaneo, però, si è anche interrogato su quello che potrà essere il futuro del Milan con Allegri visto che si sarebbe aspettato di vedere qualche passo in avanti dalla squadra rossonera nel corso dell'annata. Step, però, mai arrivati .... "Superato questo periodo di normalizzazione non c'è stato niente di più rispetto a quello che aveva fatto prima. Si poteva alzare un pochino il coraggio. Il tema è quali saranno le prospettive future", la chiosa di Cattaneo.
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