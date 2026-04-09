Viviano: 'Il Milan è un'ottima squadra, ma si regge su un 40enne e Rabiot'

La scarsa continuità degli attaccanti in questa stagione, sta costringendo Modric e Rabiot a fare gli straordinari, caricandosi il Milan sulle spalle settimana dopo settimana. Questo particolare non è passato inosservato a Emiliano Viviano, che lo ha fatto notare durante l'ultimo appuntamento con il podcast 'Cose Scomode'. Di seguito, le parole dell'ex portiere di Serie A.

"Per me il Milan poteva far meglio durante questa partita. Durante la stagione, in base a com'è andata fin dall'inizio, il fatto che non avesse coppe, però nemmeno più di tanto. È un ottima squadra il Milan che non ha avuto il miglior Leao, non ha da tempo il miglior Pulisic per questioni fisiche, ha fatto fatica con tutti gli attaccanti, Gimenez è stato infortunato, si regge su un 40enne e Rabiot che gli fanno la differenza, però credo che il processo debba essere lungo e si debba migliorare tanto, perchè il prossimo anno arriverà una competizione Europa".