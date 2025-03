(fonte: tottenhamhotspur.com) Benoit Assou-Ekotto indosserà la maglia degli Spurs per la prima volta in oltre 10 anni, dopo essersi unito alla nostra squadra Legends per affrontare l'AC Milan Glorie al Tottenham Hotspur Stadium domenica 23 marzo (ore 14:00).

Figura di culto ai tempi in cui era al club, il terzino ha raccolto 204 presenze per noi in tutte le competizioni tra il 2006 e il 2015. Segnando quattro volte. È stato un membro chiave della squadra che ci ha portato per la prima volta in UEFA Champions League nel 2010 e poi ha iniziato ogni partita nella nostra memorabile corsa ai quarti di finale della competizione nel 2010/11.