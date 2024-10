Milan Futuro, Liberali: qualità e talento. In Serie C fatica: i numeri

Il progetto Milan Futuro è molto importante per i rossoneri: come ripetuto più volte da Zlatan Ibrahimovic , la nuova squadra Under 23 del Diavolo sarà fondamentale per fare crescere i tanti talenti del vivaio del Milan. Alla seconda pausa stagionale come stanno rendendo i giovani allenati da Daniele Bonera ? Mattia Liberali , giovane trequartista rossonero, dopo un'ottima prestagione con Fonseca , non sta ancora brillando in Serie C . Ecco i suoi numeri stagionali (per ora).

Milan Futuro, Liberali: i suoi numeri (ad ora) stagionali

Come riportato dal sito transfermarkt.it, Liberali ha giocato finora 4 partite in Serie C zero gol e zero assist. Col Milan Futuro anche due presenze in Coppa Italia Serie C, in cui ha totalizzato il primo gol storico per l'under 23 rossonera. Con la Primavera due presenze in Youth League con zero gol e assist. LEGGI ANCHE: Milan, che fine ha fatto Musah? Non gioca ed è sparito: un problema e...