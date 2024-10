Capitani in rotazione: la scommessa di Fonseca al Milan e il precedente

La gestione della fascia da capitano da parte di mister Paulo Fonseca ha suscitato non poche polemiche: ben cinque i capitani fino ad ora

La gestione della fascia da capitano da parte di mister Paulo Fonseca ha suscitato non poche polemiche in questo avvio di stagione con il Milan. Tra infortuni, sanzioni disciplinari e decisioni tecniche, il club rossonero ha già visto ben cinque calciatori diversi indossare la fascia in appena dieci partite.