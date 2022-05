Milan, gli ex incoronano Rafael Leao: è diventato “decisivo” | News

Quella che sta per volgere al termine è stata sicuramente una grande stagione per Rafael Leao. Dopo le prime due esperienze in rossonero molto altalenanti, in questa il portoghese ha completamente cambiato marcia. Oltre alle sue splendide prestazioni, i suoi numeri sono sicuramente positivi: 14 gol e 9 assist in 41 partite. L'ex Lille ha ricevuto anche diversi elogi da alcuni ex calciatori del Milan: di seguito ne proponiamo alcuni.