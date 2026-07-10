"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere

C'è un nuovo sceriffo in città e con lui prenderà forma nuovo volto del Milan. Ancor prima di toccare il suolo di Milanello, Ruben Amorim ha guidato il mercato rossonero chiedendo dei profili a lui congeniali.

Nella conferenza stampa di presentazione il tecnico portoghese ha ribadito la sua idea di calcio, facendo capire come i propri valori non siano negoziabili.

A tal proposito è intervenuto Paolo di Canio che, intervistato da Repubblica, ha parlato del nuovo allenatore del Milan e della possibile (o meglio, impossibile per l'ex calciatore della Lazio) permanenza di Rafael Leao:

"Lui non ha mai barattato i suoi valori, lo ha dimostrato a Manchester. Lì ha mandato via Rashford, qui non credo possa convivere con Leao che pensa alle sfilate, al rap. Quante energie bruci stando ore in sala registrazione ... come fai a fare la differenza in 45 partite stagionali?"

Di Canio (che non è noto per essere un grande fan di Rafa) ha espresso come, secondo lui, lo stile di vita dell'attaccante portoghese non si potrà mai sposare con l'approccio dell'allenatore ex United e Sporting, vedendo dunque il futuro di Leão sempre più lontano da Milanello.

Leão, quale futuro per lui?

Il futuro della stella portoghese è sempre più incerto. Leão, reduce dall'eliminazione al Mondiale con il suo Portogallo, sarà probabilmenteanche se non per molto. Pur avendo espresso più volte la volontà di iniziare una nuova avventura altrove, nelle ultime interviste in Nazionale il numero 10 rossonero sembrava aver aperto ad una possibile permanenza al Milan, anche grazie al nuovo allenatore.

Il suo "passo indietro" sembra dettato anche dalla carenza di offerte stimolanti per Leão, che vorrebbe partire sì, ma per puntare a un qualcosa "di più". Il Milan, d'altro canto, non ha intenzione di forzare la sua permanenza: il Club rossonero sarebbe infatti pronto a cedere Leão, ma per una cifra ritenuta congrua al suo valore: circa 60/70 milioni di euro.

L'interesse manifestato nei suoi confronti nelle ultime settimane sembra arrivare principalmente da campionati "secondari", dai campionati arabi all'interesse turco. Il Tottenham di De Zerbi però sembra essersi mosso con interesse per il portoghese: se dovesse arrivare un'offerta ritenuta all'altezza, Leão potrebbe partire e entrambe le parti sarebbero soddisfatte.