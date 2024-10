Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Colpo pronto in attacco? Nuovo nome. Critiche per Leao da Capello e Pedullà. Cosa fare con Camarda? Ne parlano Pastore e Ordine. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.