Milan, Borghi: 'Con la Fiorentina il pensiero del Como ha inciso'

Borghi: “Il Milan non è forte come Inter e Napoli. A Firenze anche il pensiero del recupero col Como”

L'opinionista Stefano Borghi ha parlato nel suo ultimo video YouTube del pareggio del Milan contro la Fiorentina: ecco il commento
Il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube del deludente pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole sulla prestazione dei rossoneri.

"Il Milan è in difficolta. A Firenze, come successo nella partita contro il Genoa, ha rischiato seriamente di perdere, ha ripreso la partita alla fine e poi ha rischiato nuovamente di perdere con le occasioni di Brescianini e Kean. Milan che non ha fatto bene in queste due ultime partite, ha rischiato tanto, ma non ha perso e questa è una chiave della classifica del Milan ed è una chiave dalla quale ripartire".

Stefano Borghi ha poi aggiunto: "Le altre gli inciampi li hanno sempre fatti, il Napoli ha perso, l'Inter ha perso, il Milan invece riesce a non perdere. Non è che sia propriamente in difficolta, il Milan non è forte come Inter e Napoli, non ha neanche il loro percorso e la loro maturità. Il Milan ha accelerato enormemente per meriti di allenatore e gruppo il proprio percorso di crescita, di costruzione, di risalita. Però non ha quel livello li. Secondo me nella partita di Firenze ci si è messo anche il calendario, non solo le poche ore di riposo ma anche il pensiero del recupero col Como, che tra le tre è quello sicuramente più complesso".

Infortunio Camarda, contusione alla spalla: starà fuori almeno 15 giorni e salterà Lecce-Milan
