Milan, Borghi: 'Con la Fiorentina il pensiero del Como ha inciso'

Stefano Borghi ha poi aggiunto: "Le altre gli inciampi li hanno sempre fatti, il Napoli ha perso, l'Inter ha perso, il Milan invece riesce a non perdere. Non è che sia propriamente in difficolta, il Milan non è forte come Inter e Napoli, non ha neanche il loro percorso e la loro maturità. Il Milan ha accelerato enormemente per meriti di allenatore e gruppo il proprio percorso di crescita, di costruzione, di risalita. Però non ha quel livello li. Secondo me nella partita di Firenze ci si è messo anche il calendario, non solo le poche ore di riposo ma anche il pensiero del recupero col Como, che tra le tre è quello sicuramente più complesso".