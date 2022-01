Milan, arriva un grande talento. Pioli, ecco la formazione per la Juventus

Diverse le notizie in questa mattina del 23 gennaio sul Milan. Ovviamente si parla dell'importantissima sfida contro la Juventus, in programma questa sera a San Siro. Non dimentichiamoci però anche del calciomercato, con Maldini e Massara che hanno perfezionato l'acquisto di Marko Lazetic, centravanti della Stella Rossa. Ecco le notizie più interessanti nelle prossime schede.