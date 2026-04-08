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Quella volta che Maldini stava per portare Olise in rossonero: ora il Milan si mangia le mani

Lo sapevi che Maldini stava per portare Olise al Milan? Il retroscena
Nel 2021, Paolo Maldini aveva messo gli occhi su Michael Olise per il Milan: oggi il talento del Bayern Monaco vale 140 milioni di euro
Redazione PM

Gennaio 2021. Il Milan prepara il ritorno in Champions League e Paolo Maldini, allora direttore tecnico, prova a piazzare un colpo in prospettiva: Michael Olise. All’epoca 19enne, esterno del Reading in Championship, il francese era stato individuato come rinforzo offensivo ideale per la squadra di Pioli. Un’intuizione che, col senno di poi, si è rivelata lungimirante.

L’operazione era economicamente sostenibile: pochi mesi dopo, il Crystal Palace lo acquistò per appena 9 milioni di euro. Una cifra irrisoria se confrontata con l’attuale valutazione di mercato, stimata intorno ai 140 milioni (dati 'Transfermarkt').

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Dall’idea rossonera alla consacrazione europea

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Dopo tre stagioni a Londra, Olise è passato al Bayern Monaco per 53 milioni di euro. In Baviera è arrivata la definitiva consacrazione: 20 gol e 23 assist in 55 presenze nel 2024/2025, seguiti da 16 reti e 29 assist nelle prime 41 gare della stagione in corso. Numeri da top player europeo per un’ala destra mancina che gioca a piede invertito e incide in maniera costante.

Nel 2025 è entrato per la prima volta nella lista del Pallone d’Oro, chiudendo al 30° posto. Un punto di partenza più che un traguardo.

La scelta diversa del Milan

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Alla fine, il club optò per un profilo di maggiore esperienza come Mario Mandzukic, con caratteristiche però molto diverse dal francese. Una decisione che oggi pesa nelle valutazioni. Olise avrebbe potuto rappresentare un pilastro tecnico su cui costruire il progetto o, nella peggiore delle ipotesi, una plusvalenza enorme.

Maldini, ancora una volta, ci aveva visto lungo. E il Milan, guardando la crescita del francese, non può che mangiarsi le mani per quell’occasione mancata.

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