Lo sapevi che Maldini stava per portare Olise al Milan? Il retroscena

Dall’idea rossonera alla consacrazione europea—
Dopo tre stagioni a Londra, Olise è passato al Bayern Monaco per 53 milioni di euro. In Baviera è arrivata la definitiva consacrazione: 20 gol e 23 assist in 55 presenze nel 2024/2025, seguiti da 16 reti e 29 assist nelle prime 41 gare della stagione in corso. Numeri da top player europeo per un’ala destra mancina che gioca a piede invertito e incide in maniera costante.
Nel 2025 è entrato per la prima volta nella lista del Pallone d’Oro, chiudendo al 30° posto. Un punto di partenza più che un traguardo.
La scelta diversa del Milan—
Alla fine, il club optò per un profilo di maggiore esperienza come Mario Mandzukic, con caratteristiche però molto diverse dal francese. Una decisione che oggi pesa nelle valutazioni. Olise avrebbe potuto rappresentare un pilastro tecnico su cui costruire il progetto o, nella peggiore delle ipotesi, una plusvalenza enorme.
Maldini, ancora una volta, ci aveva visto lungo. E il Milan, guardando la crescita del francese, non può che mangiarsi le mani per quell’occasione mancata.
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