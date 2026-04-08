Lo sapevi che Maldini stava per portare Olise al Milan? Il retroscena

Dall’idea rossonera alla consacrazione europea

Dopo tre stagioni a Londra, Olise è passato al Bayern Monaco per 53 milioni di euro. In Baviera è arrivata la definitiva consacrazione: 20 gol e 23 assist in 55 presenze nel 2024/2025, seguiti da 16 reti e 29 assist nelle prime 41 gare della stagione in corso. Numeri da top player europeo per un’ala destra mancina che gioca a piede invertito e incide in maniera costante.