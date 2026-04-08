Milan, confermata la tournée estiva in Australia: la nota ufficiale del club

La tournée estiva: "AC Milan torna in Australia per il Pre-Season Tour 2026, che sarà parte del percorso di preparazione in vista della prossima stagione. Si rafforza così ulteriormente il rapporto longevo e profondo tra AC Milan e l'Australia Occidentale. Il Club sarà accolto a Perth per il terzo anno consecutivo dopo aver ospitato le partite contro la Roma nel maggio 2024 e contro il Perth Glory nel luglio 2025. La squadra potrà infatti allenarsi in strutture all'avanguardia e preparare al meglio gli impegni ufficiali, mentre fuori dal campo avrà l’occasione di riabbracciare i tanti tifosi presenti sul territorio e coinvolgere una community appassionata e in costante crescita nel continente".