Milan, confermata la tournée estiva in Australia: la nota ufficiale del club

Milan, confermata la tournée estiva in Australia: il club ha comunicato i dettagli della Pre-Season 2026 tramite una nota ufficiale
Il Milan ha fatto sapere che anche la prossima estate tornerà in Australia per la tournée di preparazione. Di seguito, la nota ufficiale del club rossonero.
La tournée estiva: "AC Milan torna in Australia per il Pre-Season Tour 2026, che sarà parte del percorso di preparazione in vista della prossima stagione. Si rafforza così ulteriormente il rapporto longevo e profondo tra AC Milan e l'Australia Occidentale. Il Club sarà accolto a Perth per il terzo anno consecutivo dopo aver ospitato le partite contro la Roma nel maggio 2024 e contro il Perth Glory nel luglio 2025. La squadra potrà infatti allenarsi in strutture all'avanguardia e preparare al meglio gli impegni ufficiali, mentre fuori dal campo avrà l’occasione di riabbracciare i tanti tifosi presenti sul territorio e coinvolgere una community appassionata e in costante crescita nel continente".