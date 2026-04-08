Nelle ultime settimane, infatti, ai rossoneri mancano diversi gol, e il rientro di Gimenez potrebbe offrire ad Allegri una pedina nuova, più fresca Visto che la coppia formata da Nkunku e Fullkrug non sta rendendo, Gimenez potrebbe trovare più spazio del previsto, diventando la vera e propria prima alternativa.
Durante la sua assenza, il calciatore ha sempre ringraziato il Milan per la pazienza avuta e ha anche dichiarato di voler riparare la fiducia del club. L'attaccante messicano, ovviamente, sa che queste ultime partite sono molto importanti, proprio per questo potrebbe 'rinascere', facendolo arrivare con lo spirito giusto al Mondiale del 2026.
Arrivato nel gennaio del 2025 dal Feyenoord, l'attaccante classe 2001 ha finora segnato solamente 5 gol in 25 presenze ufficiali: riuscirà finalmente a sbloccarsi?
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