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Milan, ripartire subito: Allegri punta su Gimenez per il rush finale

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Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'unica cosa da fare è riprendere il cammino: Allegri pensa a Santiago Gimenez...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'unica cosa da fare è riprendere il cammino e difendere assolutamente un posto per la Champions League: già dall'Udinese, il Diavolo deve tornare a vincere. Per tornare a brillare, il Milan ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti e, parlando di gol, ad Allegri viene in mente un'arma in più: Santiago Gimenez. 

Il messicano si è fermato ad ottobre 2025 a causa di un problema alla caviglia che lo ha poi costretto ad effettuare un delicato intervento chirurgico che lo ha tenuto fuori dal rettangolo verde per circa 4 lunghi mesi. Il rientro era già avvenuto contro il Torino, prima della sosta. Con il Napoli, invece, il messicano ha giocato circa 35 minuti.

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Nelle ultime settimane, infatti, ai rossoneri mancano diversi gol, e il rientro di Gimenez potrebbe offrire ad Allegri una pedina nuova, più fresca Visto che la coppia formata da Nkunku e Fullkrug non sta rendendo, Gimenez potrebbe trovare più spazio del previsto, diventando la vera e propria prima alternativa.

Durante la sua assenza, il calciatore ha sempre ringraziato il Milan per la pazienza avuta e ha anche dichiarato di voler  riparare la fiducia del club. L'attaccante messicano, ovviamente, sa che queste ultime partite sono molto importanti, proprio per questo potrebbe 'rinascere', facendolo arrivare con lo spirito giusto al Mondiale del 2026.

Arrivato nel gennaio del 2025 dal Feyenoord, l'attaccante classe 2001 ha finora segnato solamente 5 gol in 25 presenze ufficiali: riuscirà finalmente a sbloccarsi?

 

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