Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'unica cosa da fare è riprendere il cammino e difendere assolutamente un posto per la Champions League: già dall'Udinese, il Diavolo deve tornare a vincere. Per tornare a brillare, il Milan ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti e, parlando di gol, ad Allegri viene in mente un'arma in più: Santiago Gimenez.

Il messicano si è fermato ad ottobre 2025 a causa di un problema alla caviglia che lo ha poi costretto ad effettuare un delicato intervento chirurgico che lo ha tenuto fuori dal rettangolo verde per circa 4 lunghi mesi. Il rientro era già avvenuto contro il Torino, prima della sosta. Con il Napoli, invece, il messicano ha giocato circa 35 minuti.