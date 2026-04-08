' AC Milan ricorda con affetto Mircea Lucescu, un vero uomo di calcio e un leale avversario in molte partite. Il Club esprime le più sentite condoglianze e si stringe alla sua famiglia in questo momento di difficoltà ", ha scritto il Milan in ricordo di Lucescu che, nella sua carriera da allenatore in Serie A , si era anche fermato a Milano , benché sulla sponda nerazzurra dei Navigli .

Lucescu aveva allenato il Pisa nella stagione 1990-1991: fu quella la sua prima volta nella massima serie. Quindi, dal 1991 al 1996 al Brescia, tra Serie B e Serie A, prima di una fugace apparizione alla Reggiana sempre nel 1996. Infine, dal dicembre 1998 al marzo 1999, come anticipato, Lucescu sedette sulla panchina dell'Inter. Il resto della sua carriera si è poi sviluppato altrove, tra Turchia, Ucraina e in patria, ma in Italia nessuno lo ha mai dimenticato.