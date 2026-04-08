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Morte Lucescu, il cordoglio del Milan: “Vero uomo di calcio e un leale avversario”

Morte Lucescu, il cordoglio del Milan: 'Vero uomo di calcio e un leale avversario'
Mircea Lucescu, ex allenatore di molte squadre in Serie A, è scomparso all'età di 80 anni. Il Milan, questa mattina, lo ha ricordato con affetto con un post pubblicato sui social network: ecco cosa ha scritto il club rossonero sul tecnico rumeno
Daniele Triolo Redattore 

Si è spento ieri, all'età di 80 anni, Mircea Lucescu: il Commissario Tecnico della Nazionale della Romania si era sentito male (problemi cardiaci) dopo la doppia finale playoff per i Mondiali persa contro la Turchia ed era stato ricoverato all'Ospedale Universitario di Bucarest.

Dopo aver subito numerosi infarti in pochi giorni, l'ultimo gli è stato fatale. Il Milan ha voluto ricordare Lucescu con un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X'. Con la classe e con il garbo consueto, in queste circostanze, da parte del club rossonero.

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'AC Milan ricorda con affetto Mircea Lucescu, un vero uomo di calcio e un leale avversario in molte partite. Il Club esprime le più sentite condoglianze e si stringe alla sua famiglia in questo momento di difficoltà", ha scritto il Milan in ricordo di Lucescu che, nella sua carriera da allenatore in Serie A, si era anche fermato a Milano, benché sulla sponda nerazzurra dei Navigli.

Lucescu aveva allenato il Pisa nella stagione 1990-1991: fu quella la sua prima volta nella massima serie. Quindi, dal 1991 al 1996 al Brescia, tra Serie B e Serie A, prima di una fugace apparizione alla Reggiana sempre nel 1996. Infine, dal dicembre 1998 al marzo 1999, come anticipato, Lucescu sedette sulla panchina dell'Inter. Il resto della sua carriera si è poi sviluppato altrove, tra Turchia, Ucraina e in patria, ma in Italia nessuno lo ha mai dimenticato.

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