È di fondamentale importanza per la società che il Milan si qualifichi alla prossima edizione della Champions League . Per il momento, i risultati nel loro complesso sorridono ancora al Diavolo. Il Como di Cesc Fàbregas , quarto, è a -5 , ma quello che conta è il vantaggio sulla Juventus , quinta in classifica, che è di 6 lunghezze. Con il confronto diretto da giocare a 'San Siro' il prossimo 26 aprile .

Santi: "Milan, ad aprile con un + 6 sul quinto posto e a - 2 dal secondo ..."

Per commentare la situazione del Milan di Allegri è intervenuto, nelle ultime ore, Alberto Santi, telecronista di 'DAZN', il quale, nonostante spiri vento di pessimismo in questi giorni sul centro sportivo di Milanello, ha provato a vedere il bicchiere rossonero mezzo pieno. "Se avessero detto ad Allegri, ad agosto: arriverai al 7 di aprile con un vantaggio di +6 sul quinto posto, a due punti dal secondo, la prima sarà un po’ più lontana …. Secondo me è un Milan che può essere soddisfatto".