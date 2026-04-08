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Santi (DAZN): “Milan, puoi essere soddisfatto. Se avessero detto ad Allegri che …”

Santi (DAZN): 'Milan, puoi essere soddisfatto. Se avessero detto ad Allegri che ...'
Alberto Santi, telecronista di 'DAZN', ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, uscito sconfitto (0-1) dallo stadio 'Maradona' nel 'Monday Night' di campionato e scavalcato al secondo posto in classifica proprio dal Napoli di Antonio Conte
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri, nell'ultima sfida di campionato, il 'Monday Night' dello stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte, ha perso (0-1). Un k.o., firmato dalla rete di Matteo Politano al 79', che ha spento in via definitiva qualsiasi sogno di Scudetto per il Diavolo.

Ma non solo: con la vittoria nel confronto diretto tra le mura amiche, il Napoli di Conte ha toccato quota 65 punti nella classifica di Serie A, superando al secondo posto proprio il Milan, rimasto fermo a 63. L'Inter è lontana, certo, ma se gli azzurri possono ancora sperare e, legittimamente, guardare avanti con fiducia, i rossoneri ora devono guardarsi dietro.

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È di fondamentale importanza per la società che il Milan si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Per il momento, i risultati nel loro complesso sorridono ancora al Diavolo. Il Como di Cesc Fàbregas, quarto, è a -5, ma quello che conta è il vantaggio sulla Juventus, quinta in classifica, che è di 6 lunghezze. Con il confronto diretto da giocare a 'San Siro' il prossimo 26 aprile.

Santi: "Milan, ad aprile con un + 6 sul quinto posto e a - 2 dal secondo ..."

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Per commentare la situazione del Milan di Allegri è intervenuto, nelle ultime ore, Alberto Santi, telecronista di 'DAZN', il quale, nonostante spiri vento di pessimismo in questi giorni sul centro sportivo di Milanello, ha provato a vedere il bicchiere rossonero mezzo pieno. "Se avessero detto ad Allegri, ad agosto: arriverai al 7 di aprile con un vantaggio di +6 sul quinto posto, a due punti dal secondo, la prima sarà un po’ più lontana …. Secondo me è un Milan che può essere soddisfatto".

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