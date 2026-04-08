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Borghi: “Milan, a Napoli 5-4-1 con stille di 4-3-3: scelta conservativa. Servirebbe qualcosa di diverso”

Borghi: 'Milan, a Napoli 5-4-1 con stille di 4-3-3: scelta conservativa. Servirebbe qualcosa di diverso'
Il Napoli di Antonio Conte ha battuto 1-0 il Milan di Massimiliano Allegri allo stadio 'Maradona' nell'ultimo turno di campionato, 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 e Stefano Borghi ha fatto il suo commento su 'YouTube'
Daniele Triolo Redattore 

Lunedì sera allo stadio 'Diego Armando Maradona', il Napoli di Antonio Conte ha battuto per 1-0 il Milan di Massimiliano Allegri con una rete di Matteo Politano al 79', effettuando così il sorpasso in classifica ai danni dei rossoneri. Ora ci sono gli azzurri al secondo posto in Serie A con 65 punti, davanti al Diavolo che ne ha 63.

Per il Milan si è trattato della seconda sconfitta consecutiva in trasferta in campionato dopo quella dello stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio. Per giunta per la seconda volta senza reti all'attivo. Allegri ha provato, al 'Maradona', a stupire un po' tutti, presentandosi con Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug titolari in attacco e cercando di variare un po' l'assetto tattico della sua squadra.

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Ma senza ottenere grandi risultati. Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha commentato - in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube', queste decisioni di Allegri. "La scelta di giocare con questo 5-4-1, perché Nkunku ha giocato largo a sinistra e Füllkrug era molto isolato, mischiato con stille di 4-3-3, l’ho vista come una scelta un po’ conservativa e ferma lì sulle cose", ha esordito sul tema.

Napoli-Milan, Borghi: "Con una conformazione differente, hanno fatto meglio"

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"È chiaro che questo sia l’abito tattico più confortevole, Allegri lo ha trovato subito ed è stato bravo a farlo. È chiaro che però al Milan servirebbe qualcosa di diverso, servirebbe un colpo di volante - ha sottolineato Borghi sui rossoneri -. Abbiamo visto che quando il Milan è passato a una conformazione differente, più propositiva, ha fatto meglio: nel secondo tempo con la Lazio, nella prima metà di secondo tempo contro il Torino …. Al Milan è mancato questo, quest’anno: un’evoluzione, crescere".

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