Ma senza ottenere grandi risultati. Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha commentato - in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube', queste decisioni di Allegri. "La scelta di giocare con questo 5-4-1 , perché Nkunku ha giocato largo a sinistra e Füllkrug era molto isolato, mischiato con stille di 4-3-3 , l’ho vista come una scelta un po’ conservativa e ferma lì sulle cose ", ha esordito sul tema.

Napoli-Milan, Borghi: "Con una conformazione differente, hanno fatto meglio"

"È chiaro che questo sia l’abito tattico più confortevole, Allegri lo ha trovato subito ed è stato bravo a farlo. È chiaro che però al Milan servirebbe qualcosa di diverso, servirebbe un colpo di volante - ha sottolineato Borghi sui rossoneri -. Abbiamo visto che quando il Milan è passato a una conformazione differente, più propositiva, ha fatto meglio: nel secondo tempo con la Lazio, nella prima metà di secondo tempo contro il Torino …. Al Milan è mancato questo, quest’anno: un’evoluzione, crescere".