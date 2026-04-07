Politano, specialista anti-Milan: una storia di gol e ferite aperte

Sfumato lo scudetto, il Milan fa i conti: quanti punti mancano per la qualificazione in Champions League?
Dal Sassuolo al Napoli: una storia iniziata nel 2016—
Il primo capitolo risale al 2016, quando Politano vestiva la maglia del Sassuolo. A 'San Siro' trovò il gol approfittando di un errore di De Sciglio nel pirotecnico 4-3 per il Milan di Montella. L’anno successivo si ripeté con un destro da fuori area che valse l’1-1 contro la squadra di Gattuso.
Il passaggio all’Inter portò una tregua apparente: un anno e mezzo senza reti ai rossoneri. Poi, nel gennaio 2020, il trasferimento al Napoli e la ripresa delle ostilità.
I gol pesanti e il rapporto teso con San Siro—
Nel marzo 2021 il suo diagonale a 'San Siro', in uno stadio vuoto per il Covid, frenò la corsa scudetto del Milan di Pioli. L’anno seguente arrivò anche il rigore del 2-1 azzurro, tra i fischi del pubblico, acuiti dal passato interista.
Da allora il clima è chiaro: mani alle orecchie in risposta ai cori, tensione costante ogni volta che torna a Milano. Spinazzola lo ha sintetizzato così: “È la sua preda preferita”. I numeri, e la storia recente, gli danno ragione.
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