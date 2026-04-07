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Politano, la bestia nera del Milan: il dato dei gol segnati contro i rossoneri è impressionante

Politano, specialista anti-Milan: una storia di gol e ferite aperte
Matteo Politano colpisce ancora contro il Milan: dal Sassuolo al Napoli, passando per l'Inter. La storia di una “preda preferita”
Redazione PM

Ancora lui. Ancora contro il Milan. Il gol segnato al 'Maradona' riporta in primo piano un dato che pesa: sono sette le reti di Matteo Politano contro i rossoneri, la squadra più colpita in carriera. Un’abitudine che dura da dieci anni.

Antonio Conte lo aveva anticipato nel post partita: nella rifinitura, avevo detto a Politano che il suo ingresso avrebbe risolto la partita. Così è stato.

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Dal Sassuolo al Napoli: una storia iniziata nel 2016

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Il primo capitolo risale al 2016, quando Politano vestiva la maglia del Sassuolo. A 'San Siro' trovò il gol approfittando di un errore di De Sciglio nel pirotecnico 4-3 per il Milan di Montella. L’anno successivo si ripeté con un destro da fuori area che valse l’1-1 contro la squadra di Gattuso.

Il passaggio all’Inter portò una tregua apparente: un anno e mezzo senza reti ai rossoneri. Poi, nel gennaio 2020, il trasferimento al Napoli e la ripresa delle ostilità.

I gol pesanti e il rapporto teso con San Siro

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Nel marzo 2021 il suo diagonale a 'San Siro', in uno stadio vuoto per il Covid, frenò la corsa scudetto del Milan di Pioli. L’anno seguente arrivò anche il rigore del 2-1 azzurro, tra i fischi del pubblico, acuiti dal passato interista.

Da allora il clima è chiaro: mani alle orecchie in risposta ai cori, tensione costante ogni volta che torna a Milano. Spinazzola lo ha sintetizzato così: “È la sua preda preferita”. I numeri, e la storia recente, gli danno ragione.

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