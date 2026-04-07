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Milan, Gabbia torna ad allenarsi in gruppo: ecco cosa filtra in vista della sfida con l’Udinese

Milan, buone notizie per Allegri: Gabbia torna ad allenarsi in gruppo
Buone notizie per il Milan: Gabbia rientra in gruppo a Milanello dopo l’intervento e punta le prossime gare
Redazione PM

Dopo il ko del 'Maradona' contro il Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri ha ripreso immediatamente gli allenamenti a Carnago. La risposta del campo è attesa nelle prossime sette giornate, decisive per difendere la zona Champions. Intanto, da Milanello arriva una notizia positiva: Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore era fermo da inizio marzo per un’ernia inguinale che lo ha costretto a un intervento chirurgico.

Il centrale classe 1999 ha completato il percorso di recupero e sarà a disposizione già dalla prossima giornata contro l'Udinese. Un rientro importante per Allegri, che ritrova un elemento in grado di guidare la linea difensiva in un momento delicato della stagione.

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Con sette gare ancora da disputare e il quarto posto da difendere, il Milan ha bisogno di solidità ed equilibrio. Il ritorno di Gabbia rappresenta un’opzione in più e una certezza ritrovata per il finale di campionato.

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