Milan, buone notizie per Allegri: Gabbia torna ad allenarsi in gruppo

Dopo il ko del 'Maradona' contro il Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri ha ripreso immediatamente gli allenamenti a Carnago. La risposta del campo è attesa nelle prossime sette giornate, decisive per difendere la zona Champions. Intanto, da Milanello arriva una notizia positiva: Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore era fermo da inizio marzo per un’ernia inguinale che lo ha costretto a un intervento chirurgico.