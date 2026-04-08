Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista di 'Sky Sport', ha commentato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - lo stato di forma del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta (0-1) di Napoli. Il punto

Per molti mesi il Milan di Massimiliano Allegri ha sperato di poter lottare fino alla fine con l' Inter per vincere lo Scudetto . Ma lunedì sera, nel posticipo della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 , la sconfitta ( 0-1 ) rimediata allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte è costata cara ai rossoneri.

Anzi, carissima. Perché, da un lato, il k.o. firmato da Matteo Politano (vera bestia nera del Milan) al 79' ha fermato la rincorsa del Milan verso l'Inter: i nerazzurri, vittoriosi contro la Roma per 5-2 a 'San Siro', sono volati a quota 72 punti mentre il Diavolo è rimasto fermo a 63. E 9 punti, a 7 giornate dalla fine, sono difficili da recuperare.