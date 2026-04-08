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Borghi: “Milan, allo scontro diretto con la Juventus con un margine di sicurezza ampio. Altrimenti …”

Borghi: 'Milan, allo scontro diretto con la Juventus con un margine di sicurezza ampio. Altrimenti ...'
Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista di 'Sky Sport', ha commentato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - lo stato di forma del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta (0-1) di Napoli. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Per molti mesi il Milan di Massimiliano Allegri ha sperato di poter lottare fino alla fine con l'Inter per vincere lo Scudetto. Ma lunedì sera, nel posticipo della 31^ giornata della Serie A 2025-2026, la sconfitta (0-1) rimediata allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte è costata cara ai rossoneri.

Anzi, carissima. Perché, da un lato, il k.o. firmato da Matteo Politano (vera bestia nera del Milan) al 79' ha fermato la rincorsa del Milan verso l'Inter: i nerazzurri, vittoriosi contro la Roma per 5-2 a 'San Siro', sono volati a quota 72 punti mentre il Diavolo è rimasto fermo a 63. E 9 punti, a 7 giornate dalla fine, sono difficili da recuperare.

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Dall'altro lato, poi, proprio grazie a questo successo, il Napoli - salito a quota 65 punti - ha operato il sorpasso in classifica ai danni del Milan, scivolato dal secondo al terzo posto nella classifica del campionato. Il vantaggio sulle rivali per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League resta abbondante, ma non mette ancora al sicuro il Milan da sgradite sorprese.

Di questo ha parlato Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. "Il Milan deve guardarsi un attimo da quello che succede dietro: adesso arriva una partita scomoda contro l’Udinese che abbiamo visto come ha fermato il Como. Poi fra un paio di giornate c’è lo scontro diretto con la Juventus: il Milan deve arrivarci con un margine di sicurezza ampio, altrimenti le cose potrebbero farsi un pochino più scottanti".

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