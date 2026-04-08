Borghi: "Milan, ora arriva una partita scomoda contro l'Udinese"—
Dall'altro lato, poi, proprio grazie a questo successo, il Napoli - salito a quota 65 punti - ha operato il sorpasso in classifica ai danni del Milan, scivolato dal secondo al terzo posto nella classifica del campionato. Il vantaggio sulle rivali per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League resta abbondante, ma non mette ancora al sicuro il Milan da sgradite sorprese.
Di questo ha parlato Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. "Il Milan deve guardarsi un attimo da quello che succede dietro: adesso arriva una partita scomoda contro l’Udinese che abbiamo visto come ha fermato il Como. Poi fra un paio di giornate c’è lo scontro diretto con la Juventus: il Milan deve arrivarci con un margine di sicurezza ampio, altrimenti le cose potrebbero farsi un pochino più scottanti".
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