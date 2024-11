Italia Under 19, Camarda titolare. Liberali in panchina: tanto Milan

Italia Under 19, in campo quest'oggi tanti giocatori del Milan: titolari Camarda, Magni e Sala. Mentre Liberali parte dalla panchina

Torna in campo l'Italia Under 19 del Ct Bollini. Alle 12 la partita contro la Bosnia, seconda gara di qualificazione all'Europeo di categoria. Gli azzurri hanno vinto la prima gara contro il Montenegro e giocheranno l'ultima partita contro la Grecia. In campo quest'oggi tanti giocatori del Milan: titolari Camarda, Magni e Sala. Panchina per Diego Sia e Liberali. Ecco la formazione dell'Italia.