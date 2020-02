Inter, Eriksen pensa già al derby: il messaggio social

NEWS INTER – Ieri debutto in Serie A per Christian Eriksen, schierato titolare da Antonio Conte per il posticipo della 22^ giornata, Udinese-Inter. Il match si è concluso sullo 0-2, doppietta decisiva di Romelu Lukaku. Gol nerazzurri arrivati al 64′ e al 71′.

Eriksen aveva lasciato il campo al 58′, sostituito da Conte per far spazio a Marcelo Brozovic. Il centrocampista danese ha commentato sul proprio profilo Instagram, il debutto in campionato da titolare, dopo i minuti giocati in Coppa Italia contro la Fiorentina.