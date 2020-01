Inter, la furia di Conte: il tecnico potrebbe saltare il derby per squalifica

VERSO INTER-MILAN – Nel concitato finale di gara di Inter-Cagliari, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha accerchiato l’arbitro Manganiello coi suoi collaboratori. Oltre a Lautaro Martinez, espulso e con ogni probabilità riceverà più di una giornata per aver protestato a lungo e veemente nei confronti del direttore di gara, rischia grosso anche l’allenatore salentino. Conte ha protestato molto dopo il triplice fischio e tutto starà a cosa ha scritto l’arbitro sul referto. Il precedente di quest’anno è di Fonseca contro Massa: in quel caso l’allenatore prese 2 giornate poi ridotte a una. Nel caso Conte dovesse prendere 2 gare di squalifica non siederebbe in panchina per Inter-Milan.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android