Ibra e Ronaldo, Rafael Leao chiarisce: “Felice di giocare con entrambi”

Rafael Leao, attaccante del Milan, chiarisce con un tweet una risposta alla sua domanda relativa a Ibrahimovic e Ronaldo

Rafael Leao, attaccante del Milan, ci ha tenuto a chiarire quanto detto in conferenza stampa. Un collega portoghese aveva chiesto se preferisse lavorare con Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo. In Italia la risposta era stata tradotta letteralmente con: "Sono più contento di lavorare con Ronaldo", ma il portoghese ci ha tenuto a sottolineare il concetto diverso. Rafael Leao è felice di giocare sia con Ibrahimovic e sia con Ronaldo. E come dargli torto del resto? Intanto Faivre si sbilancia: "Voglio il Milan". L'intervista completa.