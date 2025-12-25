Pianeta Milan
Ex Milan, il 2025 di Tonali: i suoi numeri al Newcastle

Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 2025/26 di Sandro Tonali al Newcastle. Ecco i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Tonali è stata una delle cessioni più sofferte delle ultime stagioni dei rossoneri. Il centrocampista italiano ha giocato delle ottime annate con la maglia rossonera, vincendo uno scudetto e arrivando in semifinale di Champions League. Un matrimonio che sembrava veramente perfetto e inscalfibile, con Tonali destinato a vestire la fascia di capitano nel futuro del Milan. Il club, invece, lo cedette al Newcastle per 58,9 milioni di euro di base fissa. Un'assenza pesante nel centrocampo rossonero, anche se il Diavolo ha cambiato molto il reparto dopo la sua cessione e anche questa estate con gli arrivi di Modric, Rabiot, Ricci e Jashari e la partenza di Reijnders.

Ex Milan, i numeri di Tonali al Newcastle

Tonali è diventato quasi subito uno dei top centrocampisti del campionato inglese, tanto è vero che Paul Scholes, di recente, ne ha celebrato le qualità: "Tonali è il miglior centrocampista della Premier League. È più forte anche di Rice. Mi piace Rice, ha tutto. Penso, però, che qualche volta faccia troppi tocchi o che cerchi di essere troppo elegante nelle giocate. Ha grande fisicità, è un centrocampista box-to-box, sa segnare. Semplicemente preferisco Tonali". Parole molto importante dette da uno storico centrocampista del Manchester United.

Come sta andando e come è andato il 2025/26 di Sandro Tonali? Il centrocampista è un pilastro del Newcastle, tanto è vero che ci sono molte voci di una possibile cessione futura a uno dei top club d'Europa. In questa stagione ha giocato 24 partite ed è super titolare. Anche 4 assist per il centrocampista italiano. Nella scorsa stagione, invece, Tonali aveva chiuso con 45 presenze totali con 6 gol e 3 assist. Un giocatore totale che continua a mostrare sempre le sue qualità e il suo valore di mercato continua ad aumentare. Come scrive il sito specializzato transfermarkt.it al momento il suo valore è di 75 milioni di euro. Potrebbe servire molto di più per portarlo via dal Newcastle.

