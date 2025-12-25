Ex Milan, il 2025 di Tonali: i suoi numeri al Newcastle

Come sta andando e come è andato il 2025/26 di Sandro Tonali? Il centrocampista è un pilastro del Newcastle, tanto è vero che ci sono molte voci di una possibile cessione futura a uno dei top club d'Europa. In questa stagione ha giocato 24 partite ed è super titolare. Anche 4 assist per il centrocampista italiano. Nella scorsa stagione, invece, Tonali aveva chiuso con 45 presenze totali con 6 gol e 3 assist. Un giocatore totale che continua a mostrare sempre le sue qualità e il suo valore di mercato continua ad aumentare. Come scrive il sito specializzato transfermarkt.it al momento il suo valore è di 75 milioni di euro. Potrebbe servire molto di più per portarlo via dal Newcastle.