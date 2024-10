Nella giornata odierna si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti del Milan, in cui è stato presentato anche il bilancio relativo all'annata 2023/2024 e sono emerse notizie interessanti in merito alle cifre del trasferimento di Sandro Tonali dal Newcastle. Tra le entrate, infatti, è presente anche quella relativa al passaggio dell'ex centrocampista rossonero in Inghilterra.