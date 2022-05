Ex Milan – Gattuso ritorna in pista: sarà il nuovo allenatore del Valencia

Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha trovato una nuova panchina: presto diventerà tecnico del Valencia

Pronta una nuova avventura per Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferisce 'Tuttomercatoweb', l'ex Milan diventerà un nuovo allenatore del Valencia. 'Rino', insieme al suo agente Jorge Mendes, è volato a Singapore per incontrare Peter Lim, proprietario del club spagnolo. Dopo le esperienze sulle panchine di Milan e Napoli, con un passaggio rapido da Firenze, per Gattuso è pronta una nuova esperienza da allenatore. L'accordo sarebbe ormai definito, mancano solamente gli ultimi dettagli.