Compleanno Tevez: “Milan? Galliani non aveva i soldi…” | News

Tevez, il retroscena sul Milan

Oggi è il compleanno di Carlos Tevez. L’attaccante del Boca Juniors compie 37 anni. Come molti sanno, l’argentino è stato molto vicino a diventare un giocatore del Milan nel gennaio 2012, ma alla fine saltò con il Manchester City lo scambio con Alexandre Pato.

A tal proposito, vi riproponiamo delle dichiarazioni che Tevez ha rilasciato in passato sulle pagine de La Stampa: “Il Milan? Galliani ha insistito però mi hanno detto che non aveva i soldi per convincere il Manchester City… Quanto alle voci sull’Inter nel 2007, mi lasciava perplesso, era una squadra che si stava formando anche se aveva vinto il campionato”. Calciomercato Milan: nel mirino due talenti della Bundesliga. VAI ALLA NOTIZIA>>>