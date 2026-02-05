Pianeta Milan
Chivu risponde a Rabiot: “Senza il Milan faremmo il campionato da soli? Io non parlo di scudetti”

Chivu risponde a Rabiot: 'Campionato a parte senza il Milan? Vi spiego...'
Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate da Adrien Rabiot ai microfoni di 'SportMediaset' al termine di Bologna-Milan
Christian Chivu si è presentato davanti ai microfoni di 'SportMediaset' al termine di Inter-Torino, quarto di finale di Coppa Italia in cui i nerazzurri hanno vinto per 2-1 contro i granata. Tra i numerosi quesiti dei giornalisti, L'ex allenatore del Parma ha risposto a una domanda relativa alle dichiarazioni di Adrien Rabiot sulla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole.

Cosa aveva detto Rabiot

Adrien Rabiot aveva parlato così al termine di Bologna-Milan: "Se non ci fossimo stati noi l'Inter sarebbe stata da sola. Il campionato lo stiamo tenendo aperto noi, le altre non stanno facendo bene, a parte l'Inter. Se facciamo questo tipo di partite penso che potremmo arrivare in alto. Dobbiamo prendere un po' di tempo per riposare e recuperare sempre con lo stesso spirito che abbiamo messo fino a questo momento: con carattere e solidità, con staff e tifosi".

La risposta di Chivu

Non si è fatta attendere la risposta dell'allenatore nerazzurro: "Rabiot dice che senza il Milan faremmo il campionato da soli? Noi vogliamo sempre essere competitivi. Dobbiamo dare continuità a quanto di buono è stato fatto fin qui. Andiamo avanti con il lavoro. Io non parlo di scudetti, non parlo di triplete, non parlo di Coppe Italia, di campionati o di Champions League. Non dobbiamo avere l'ossessione di niente".

