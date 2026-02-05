Chivu risponde a Rabiot: 'Campionato a parte senza il Milan? Vi spiego...'

Cosa aveva detto Rabiot

Adrien Rabiot aveva parlato così al termine di Bologna-Milan: "Se non ci fossimo stati noi l'Inter sarebbe stata da sola. Il campionato lo stiamo tenendo aperto noi, le altre non stanno facendo bene, a parte l'Inter. Se facciamo questo tipo di partite penso che potremmo arrivare in alto. Dobbiamo prendere un po' di tempo per riposare e recuperare sempre con lo stesso spirito che abbiamo messo fino a questo momento: con carattere e solidità, con staff e tifosi".