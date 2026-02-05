Chivu risponde a Rabiot: 'Campionato a parte senza il Milan? Vi spiego...'

La risposta di Chivu—
Non si è fatta attendere la risposta dell'allenatore nerazzurro: "Rabiot dice che senza il Milan faremmo il campionato da soli? Noi vogliamo sempre essere competitivi. Dobbiamo dare continuità a quanto di buono è stato fatto fin qui. Andiamo avanti con il lavoro. Io non parlo di scudetti, non parlo di triplete, non parlo di Coppe Italia, di campionati o di Champions League. Non dobbiamo avere l'ossessione di niente".
