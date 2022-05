Champions League, stimati i ricavi minimi: ecco quanto guadagnerà il Milan

Conclusa la Champions League 2021-2022, è stato possibile stimare i ricavi minimi delle squadre partecipanti alla prossima edizione

Enrico Ianuario

Conclusa l'edizione 2021-2022 della Champions League, terminata con la vittoria finale del Real Madrid di Carlo Ancelotti, si può già pensare alla prossima edizione. Riguardo le italiane, saranno quattro le squadre partecipanti alla prossima Champions League: Milan, Inter, Napoli e Juventus.

'Calcio&Finanza' ha stimato i ricavi minimi nella prossima edizione della competizione. Questi si basano fondamentalmente sul bonus per la partecipazione, sul ranking storico/decennale e sulla prima parte del market pool, definita in base alla posizione in classifica conquistata da ogni squadra nel campionato che si è appena concluso. A queste cifre si aggiungono la seconda parte del market pool e i bonus per i risultati nella fase a gironi e quelli derivanti dagli eventuali passaggi dei turni a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finale). Per la seconda parte di market pool 'C&F' ipotizza lo scenario peggiore per ogni club, che restituisce dunque la quota minima: eliminazione alla fase a gironi, con due italiane finaliste e una eliminata in semifinale.

Per la partecipazione ogni club incasserà 15,64 milioni di euro, mentre sul fronte ranking storico sarà la Juventus a incassare più di tutti: 32,99 milioni di euro, grazie al piazzamento in quarta posizione in classifica. Al Napoli andranno 18,2 milioni, mentre per Inter e Milan i minimi sono rispettivamente 15,93 e 14,79 milioni. Le cifre di nerazzurri e rossoneri potrebbero essere riviste verso l'alto di circa un milione qualora il Benfica non si qualificasse per la fase a gironi.

Per quanto riguarda il market pool, la prima parte vede il Milan incassare 8 milioni, e a seguire 6 milioni per l'Inter, 4 milioni per il Napoli e 2 milioni per la Juventus. Per quanto riguarda la seconda parte, la cifra minima per ogni club è pari a 2,73 milioni di euro. Nel complesso, dunque, sarà la Juventus ad incassare di più delle quattro italiane con 53 milioni di euro. Segue il Milan con poco più di 41 milioni di euro, mentre Napoli e Inter incasseranno, rispettivamente, circa 40.5 e 40.3 milioni di euro. Calciomercato Milan: Bremer torna prepotentemente in corsa.