Cessione Milan, Bloomberg: “Accordo preliminare tra RedBird ed Elliott”

Secondo 'Bloomberg', ci sarebbe un accordo preliminare tra il fondo RedBird e il Fondo Elliott per l'acquisto del Milan: superato Investcorp

Secondo quanto riferisce 'Bloomberg', multinazionale statunitense operativa nel settore dei mass media, Redbird Capital Partners ha raggiunto un accordo preliminare per l'acquisto dell' AC Milan dal fondo americano Elliott per circa circa 1,3 miliardi di euro (1,4 miliardi di dollari). L'annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Inoltre 'Bloomberg' aggiunge che Elliott manterrà una quota di minoranza nel club rossonero, mentre Investcorp avrebbe sospeso il processo di acquisizione del club di via Aldo Rossi. Il fondo del Bahrein è stato superato e battuto dal fondo americano RedBird che, a questo punto, sarebbe vicino ad un accordo definitivo per l'acquisto del Milan.